C&A fecha a última loja de rua em Fortaleza; veja

A unidade estava localizada no Centro da Capital, na Rua Senador Pompeu

A C&A, uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil, encerrou as atividades da sua última loja de rua em Fortaleza, localizada no Centro, na Rua Senador Pompeu. Além desta, a varejista possui outras nove lojas na Capital, todas dentro de um shopping.

Em comunicado exposto na entrada do estabelecimento aos clientes, a empresa informou que fechou suas portas no dia 31 de dezembro de 2023.

O POVO entrou em contato com a empresa para saber mais informações sobre o fechamento e, em nota, a varejista informou que está seguindo uma estratégia de ajuste de portfólio de lojas.