IPVA 2024: boleto está disponível a partir desta terça, dia 2

A redução média do IPVA em 2024 será de 4,59% em relação ao ano anterior Crédito: JÚLIO CAESAR

Os contribuintes podem a partir desta terça-feira, dia 2, emitir o boleto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Neste ano, o desconto pode chegar até 10%. Veja a lista de carros mais abaixo. O abatimento máximo é obtido pelo contribuinte que está cadastrado no programa Sua Nota Tem Valor, o que dá direito a 5% de desconto, e efetue o pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro de 2024, o que assegura os outros 5%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas também é possível dividir o IPVA em até cinco parcelas, que devem ter um valor superior a R$ 100 cada.

Calendário de pagamentos do IPVA 2024 Cota única: 31 de janeiro

1ª parcela: 8 de fevereiro



2ª parcela: 8 de março

3ª parcela: 8 de abril

4ª parcela: 8 de maio

5ª parcela: 10 de junho Como calcular o IPVA 2024? Para quem ainda não sabe quanto deve pagar de imposto, basta consultar o valor venal do veículo — estimativa de órgãos governamentais sobre o preço de determinados bens — na Tabela Fipe de setembro de 2023, referência padrão em todos os Estados. A priori, é só selecionar marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x 1% a 3,50%). Os valores para pagamento devem ser consultados pelo aplicativo Meu IPVA, na opção “Valor do IPVA por veículo”, ou pelo Portal de Serviços no site da Sefaz-CE. A tabela com o valor do imposto de todos os veículos está disponível no Diário Oficial do Estado para consulta. Como e onde pagar o IPVA? O IPVA 2024 pode ser pago via Pix ou em qualquer agência bancária credenciada, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú e Casas Lotéricas. O pagamento por crédito pode ser feito por meio de cartões vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, de acordo com a Sefaz-CE.

Play

Em todos os casos, o contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). A Sefaz alertou, no entanto, que é necessário ter cuidado ao realizar o pagamento. O nome do favorecido deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52. Além disso, o órgão não envia guias de recolhimento pelos Correios ou por e-mail.

Como faço para emitir o DAE do IPVA? No caso do Ceará, é preciso acessar o site da Sefaz-CE, ir em Portal de Serviços e procurar a aba Emitir DAE de Pagamento do IPVA. Isenção do IPVA De acordo com a Lei Nº 12.023/92, estarão isentas do IPVA as pessoas com deficiência, os táxis, ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais, micro-ônibus, vans, topics, veículos com mais de 15 anos, entre outros. Saiba quais são os maiores e menores valores do IPVA 2024 De acordo com os valores divulgados pela Sefaz-CE, os maiores valores de IPVA são os seguintes: