Ceará está com 1.775 vagas abertas em dezembro; confira lista

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está 1.775 vagas de emprego abertas nas unidades de atendimento IDT/Sine em todo o Ceará. Destas, 286 são destinadas para pessoa com deficiência.

A lista compreende diversos setores e ocupações, por exemplo, ajudante de carga e descarga de mercadoria, operador de telemarketing, repositor em supermercado, vendedor, pedreiro, entre outras.

A relação completa está disponível para consulta no portal da instituição. Lá, os interessados nas seleções podem agendar atendimento. Os candidatos também podem ir diretamente em alguma das 18 unidades do IDT no Estado.