Ano Novo: Veja o que funciona em Fortaleza na véspera e feriado

A celebração de Réveillon acontece entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Determinados estabelecimentos, com serviços essenciais ou não essenciais, podem alterar o seu horário de funcionamento durante o feriado. Devido ao recesso de fim de ano, a maior parte dos estabelecimentos e órgãos funcionará em esquema especial de atendimento. O POVO reuniu programação do Estado para as datas.

Confira o que funciona em Fortaleza na véspera e no feriado de Ano Novo:



Bancos A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o último dia útil do ano para atendimento presencial ao público será em 28 de dezembro. Os bancos também não funcionarão no dia 1º de janeiro, retornando no dia 2 normalmente para atendimentos presenciais. Shoppings Shopping Benfica O Shopping Benfica funcionará das 10h às 18h no dia 31 de dezembro, enquanto o supermercado no local operará das 7h às 18h. No feriado de 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação terá abertura facultativa de 11h30min às 21h. Shopping Del Paseo As lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Del Paseo funcionarão das 10h às 18h no dia 31 de dezembro, enquanto no dia 1º de janeiro os locais estarão fechados. Iguatemi No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, as lojas do Shopping Iguatemi Bosque funcionarão das 9h às 18h; as praças e quiosques de alimentação, das 10h às 18h; e os restaurantes, de 11h30min às 18h, com horário facultativo de fechamento.

Já no dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas; as praças e quiosques de alimentação terão funcionamento facultativo; enquanto os restaurantes contarão com atendimento das 11h30min às 23h. North Shopping e Via Sul O North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping contarão com horário de funcionamento das 9h às 18h em 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechadas, mas as operações de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

Shopping Parangaba No dia 31, o horário do Shopping Parangaba será das 9h às 18h, enquanto no dia 1º de janeiro as lojas estarão fechadas, e a parte de alimentação funcionará das 11h às 22h de forma facultativa. RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy No dia 31 de dezembro, os shoppings abrirão das 9h às 18h. Já no feriado do dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques ficarão fechadas. Apenas as operações de lazer e alimentação contarão com funcionamento facultativo.