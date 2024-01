Resultado para concurso da Sefin será divulgado nesta quinta-feira, diz Sarto

Servidores nomeados tomarão posse no início de 2024. Prefeito destaca que o último concurso para a secretaria foi realizado há 20 anos

O prefeito José Sarto (PDT) divulgou, por meio das redes sociais, o resultado do concurso público da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). O anúncio oficial será publicado no Diário Oficial do Município (Dom) desta quinta-feira, 28.

Serão nomeados 50 novos servidores, sendo 30 analistas fazendários e 20 auditores do tesouro municipal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a publicação no Diário Oficial, os servidores nomeados apresentarão a documentação necessária e tomarão posse no início de 2024, de acordo com Sarto.