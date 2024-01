Derramamento de óleo afeta parte do litoral da Venezuela

Um derramamento de hidrocarbonetos está afetando algumas praias do estado de Carabobo, no litoral norte da Venezuela, denunciaram várias organizações ambientais nesta quarta-feira (27), um incidente que também foi constatado pela AFP.

A última vez que houve vazamento de petróleo nesta região foi em julho de 2020, quando os resíduos desta refinaria também transbordaram no mar. Este derramamento chegou a contaminar o Parque Nacional Morrocoy, uma área turística com cerca de 20 ilhotas de águas cristalinas e areia branca.

Com uma produção de 850.000 barris diários, a Venezuela espera escalar para 900.000 barris diários no princípio de 2024, e superar o milhão de barris no decorrer do ano.

str-ba/cjc/rpr/am