Governo prorroga Desenrola Brasil até março de 2024; entenda

O programa de renegociação de dívidas termina no dia 31 de dezembro, mas, com a medida, acabará apenas em 31 de março de 2024. O Desenrola abrange dívidas negativadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

De acordo com o próprio, o ministério está discutindo com os bancos e a B3 uma forma de suprimir o requisito de ter conta Gov.br prata ou ouro, mas que mantenha o grau de segurança da plataforma. O objetivo é facilitar o acesso de mais pessoas à plataforma.

Outro ponto que o secretário comentou foi que, após o período de extensão do programa, o governo estuda manter a plataforma do Desenrola no ar para que credores e devedores continuem a negociar.

Estes, porém, não teriam a garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), fundo do Tesouro Nacional que cobre eventuais calotes de quem aderir à renegociação.

Desenrola: quais são as regras para a Faixa 1?

As pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) serão consideradas da Faixa 1 do programa. A contratação das operações só poderá ser realizada por meio eletrônico.

Dessa forma, poderão negociar dívidas de até R$ 20 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.