Governo Federal confirma salário mínimo a R$ 1.412; veja detalhes

O Governo Federal confirmou ao O POVO que o valor do salário mínimo para 2024 será de R$ 1.412 a trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios de auxílio-doença ou de prestação continuada (BPC). Entenda abaixo a nova política de valorização. O novo patamar começa a valer no dia 1º de janeiro. Em suma, o piso salarial base do Brasil vai aumentar R$ 92 em cima dos R$ 1.320 praticados atualmente, ou uma alta de 6,8%.

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser publicado em edição extra no Diário Oficial da União ainda nesta quarta-feira, 27, segundo comunicado do governo.

A confirmação vem após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no Congresso, determinando o valor, que é baseado em uma nova política de valorização. O cálculo do salário considera a variação da inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

Assim, o novo valor inclui a inflação em 12 meses (até novembro) de 3,85% e mais 3% (ganho real) equivalente à expansão do PIB em 2022. De acordo com a Constituição, o salário mínimo precisa ser reajustado (no mínimo) pela inflação, para garantir o poder de compra da população.

