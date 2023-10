Desde 2018, BNB financiou R$ 15 bilhões em PPPs e concessões no Nordeste

O anúncio foi feito pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, e envolve 92 projetos, com destaque para os setores de energia, saneamento e transportes

A lista de investimentos do Banco do Nordeste (BNB) em projetos estruturantes nos últimos quatro anos chegou a R$ 15 bilhões. De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, os aportes envolvem Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.

O recorte desse balanço de recursos financiados envolve o período de 2018 a agosto deste ano. São 92 projetos estruturantes, com destaque para o financiamento de instalação de redes de transmissão de energia elétrica (R$ 6,6 bilhões), de obras em aeroportos (R$ 4 bilhões) e de projetos de saneamento (R$ 2 bilhões).

“O crédito disponibilizado pelo Banco do Nordeste para projetos estruturantes tem contribuído significativamente para o crescimento das cidades de nossa área de atuação. Destaco que, além de R$ 15 bilhões financiados com projetos oriundos de PPPs e concessões, destinamos R$ 32 bilhões para geração de energia limpa, tanto eólica quanto solar, fundamentais para o desenvolvimento regional sustentável”, disse o presidente.