FGTS: regras para financiamento da habitação em 2024 são publicadas, veja

No mínimo, 60% do orçamento do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS (Pró-Cotista) deve ser designado ao custeio de imóveis novos Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ministério das Cidades publicou nesta terça, 26, no Diário Oficial da União (DOU), as regras da distribuição dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) para financiamentos de habitação. Assim, serão direcionados, pelo menos, R$ 46,2 bilhões destes recursos para famílias que tenham renda mensal bruta de até R$ 4.400. Porém, haverá um limite de R$ 1,45 bilhão para as que recebem entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro ponto é que só podem ser utilizados R$ 995 milhões em financiamentos destinados a compra de habitações usadas.

