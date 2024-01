BNDES aprova R$ 7,5 bilhões em financiamentos a investimentos no CE, ES, MA, MS, PA e SE

O pacote inclui R$ 3 bilhões para investimentos no Pará, como parte dos preparativos para que a região metropolitana de Belém sedie a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em 2025.

"Em retração nos últimos anos, os investimentos estaduais têm papel importante para a retomada do crescimento econômico. Diante disso, o novo programa do BNDES busca promover a ampliação desses investimentos, com foco em projetos estratégicos como o Novo PAC e o Plano de Transição Ecológica", informou o banco de fomento, em nota à imprensa.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 12, que aprovou R$ 7,5 bilhões em financiamentos para planos de investimentos apresentados pelos Estados do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Sergipe. As seis operações serão viabilizadas no âmbito do programa BNDES Invest Impacto, que tem como objetivo impulsionar investimentos públicos dos entes federativos.

Os Estados do Mato Grosso do Sul e Espírito Santo tiveram aprovados R$ 2,3 bilhões e R$ 630 milhões, respectivamente, para investimentos em infraestrutura rodoviária, sobretudo na melhoria de rodovias estaduais com impacto local. Sergipe terá apoio de R$ 180 milhões "para a revitalização de equipamentos culturais e incentivo à economia criativa, visando estimular o turismo no Estado".

O Ceará teve aprovado financiamento de R$ 1 bilhão, destinado a saneamento e recursos hídricos, sendo parte do aporte previsto para ser realizado por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O Maranhão conseguiu aprovação de R$ 190 milhões para melhoria da infraestrutura rodoviária estadual, além de outros R$ 160 milhões para investimentos em gestão "por meio da linha BNDES PMAE, voltada à modernização das administrações estaduais".

"Além de favorecer a gestão fiscal, as condições do BNDES Invest Impacto buscam estimular projetos que contribuam para reduzir vulnerabilidades socioeconômicas e promover a mitigação e/ou adaptação às mudanças climáticas. Investimentos destinados a essas finalidades contam com taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento de até 34 anos e participação do Banco de até 100% do total investido. Para outros tipos de investimento, o prazo é de até 24 anos e o apoio de até 90%. O custo financeiro do programa é baseado na Taxa de Longo Prazo (TLP) mais spread, que pode variar de 1% a 1,3%, também de acordo com o objeto dos investimentos", detalhou o banco de fomento.

As operações pelo novo programa foram anunciadas em cerimônia com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Estruturado para apoiar planos setoriais ou multissetoriais, o BNDES Invest Impacto busca agilizar o processo de contratação e dar mais previsibilidade aos Estados no planejamento de seus investimentos, contribuindo para o uso qualificado do espaço fiscal aprovado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para cada ente federativo. A solução possibilita que os governos apresentem inicialmente um conjunto de investimentos e, depois, submetam o detalhamento técnico dos projetos individuais para aprovação do Banco", anunciou a instituição, no comunicado.