Governo atingirá 450 mil habitações pelo FGTS em 2023, contra meta de 430 mil, diz ministro

O ministro das Cidades, Jader Filho, participou na manhã desta quarta-feira, 25, de reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Na reunião para balanço sobre prioridades da pasta, o ministro disse que o governo federal irá superar a meta de contratações de unidades habitacionais pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) neste ano, que abrangem as faixas 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida. "A meta deste ano era de 430 mil e vamos bater, no mínimo, 450 mil unidades", afirmou.

Ele comparou os resultados aos do ano anterior. "No ano de 2022 foram contratadas 380 mil unidades habitacionais no ano todo pelo FGTS. Até a última sexta-feira (20), tínhamos contratadas 350 mil", disse.

Somando às contratações para a faixa 1, o ministro apontou que a expectativa é de 600 mil unidades neste ano. "Se formos considerar que em 2019 o déficit habitacional era de 6 milhões, se somarmos com o FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), FDS (Fundo de Desenvolvimento Social) e o que está sendo contratado pelo FGTS, vamos atingir cerca de 10% do déficit em um ano", projetou.