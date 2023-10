Varejo aposta em qualidade na experiência para os pontos físicos

Iniciativa da CDL Jovem Fortaleza trouxe temas para busca de oportunidades e consolidação do e-commerce e retomada de vendas com qualidade no presencial

E na análise do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de Fortaleza, Guilherme Colares, o varejo vem passando por dificuldades com taxas de juros altas, mercado consumidor em dificuldade ou até mesmo empresas com resultados não tão expressivos quanto o que se gostaria.

Soluções inovadoras que podem ter uma "pegada tecnológica" e auxiliar no crescimento dos varejos virtual e físico. É com esta vertente que o segmento se volta para a experiência do consumidor cada vez mais em loja.

Ele comenta que mesmo sabendo da procura e importância, cada vez maior no mercado, dos e-commerces, a organização quis dar um enfoque para o ponto de venda físico, trazendo como palestrante Celio Guida, com experiência no mercado de scale-up e passagem por empresas como o Grupo O Boticário.

Esses são os focos da segunda edição do evento Inova Varejo. Promovido pela CDL Jovem Fortaleza, o evento conta com cerca de 400 participantes entre associados e público em geral, e está ocorrendo, nesta quinta-feira, 5, no cinema do Shopping Iguatemi Bosque.

Para Camila Salek, comunicadora e sócia-fundadora da Vimer Experience Merchandising, com 25 anos de vivência em Retail Marketing (traduzido livremente como plano estratégico), quem vai na loja física, muitas vezes, compra até mais do que aquilo que precisava.

"Por isso apostar na experiência no local é importante e precisa ser pensado."

"Claro que a gente sabe que o e-commerce é uma realidade, tem uma super oportunidade e que veio para ficar, mas a loja física precisa ser reinventada, já que ela faz parte da jornada do consumidor", complementa.

Com relação ao que pode ser melhorado para o varejo, de um modo geral no País, Colares lembra que todos os setores estão aguardando pelo o que de fato será aprovado na reforma tributária. "A ideia de unificação de impostos é boa, mas precisamos saber as alíquotas e de como realmente via funcionar."