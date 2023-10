Mobilidade urbana sustentável: boa para a natureza e para todos

“O ideal para termos uma mobilidade sustentável é trabalharmos com o que chamamos de modos ativos O Povo, que é andar a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo”, defende o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho.

Movimentar-se pela cidade com facilidade é essencial para a execução de tarefas como trabalhar, fazer compras, ir ao médico e ter lazer, aspectos fundamentais para uma boa qualidade de vida. Assim, o conceito de mobilidade sustentável envolve não só medidas favoráveis ao meio ambiente, mas também ações que contribuem para o acesso pleno do cidadão ao território, tanto social como econômico.

BICICLETAR

O sistema de bicicletas compartilhadas da Capital conta com mais de 1.200 bicicletas e 205 estações espalhadas em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa promove economia e sustentabilidade no transporte, além de praticidade para a população. Dentre o número de estações, 12 são reservadas ao Mini Bicicletar. O sistema já registrou mais de 6 milhões de viagens que, se fossem realizadas por carros, emitiriam mais de 2.500 toneladas de gás carbônico na atmosfera.

INTEGRAÇÃO COM BICICLETAS NO METROFOR

De segunda a sexta-feira, das 9h às 15h e a partir das 20h, e aos sábados, a partir das 15h, o metrô de Fortaleza permite que os passageiros embarquem com suas bicicletas. Isso possibilita que o indivíduo conclua o trajeto utilizando dois modais, incentivando a escolha pela alternativa ativa e diminuindo o tempo da locomoção que o passageiro faria a pé. O limite é de quatro bicicletas por viagem.

PEDALA MAIS

O objetivo da nova política cicloviária de Fortaleza é aumentar o percentual de ciclistas na cidade de 5% para 10%, representando um crescimento de 235 mil usuários de bicicleta como principal meio de transporte. Para isso, o programa pretende instalar mais 100 estações do Bicicletar, compondo 10% do projeto com bicicletas elétricas. Além disso, 115 quilômetros de malha cicloviária terão a segurança reforçada com bastões de proteção até 2024.



INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

Em constante ampliação, a rede cicloviária de Fortaleza conta, hoje, com 427,9 km. Em 2012, esse número era de apenas 68 km, indicando um aumento de 529% na infraestrutura. A meta da Prefeitura é alcançar os 500 km de rede cicloviária até o fim de 2024.

A mobilidade na prática

De terça a domingo, Romã Salviano, 27, faz o mesmo trajeto: vai de casa, no bairro Conjunto Esperança, até o trabalho, no bairro Meireles. A distância de mais de 20 quilômetros é percorrida pela educadora por meio de dois modais: o metrô e a bicicleta, graças à possibilidade de integração no Metrofor.

A medida proporciona rapidez e praticidade à rotina de Romã. “Se não tivesse essa integração eu levaria uma hora para ir de bicicleta da minha casa até o trabalho. Hoje, no trajeto inteiro, eu passo 15 minutos no metrô e mais 15 na bicicleta”, descreve.

Além disso, todo o percurso de cerca de quatro quilômetros percorrido de bicicleta pela educadora desde a estação Estação José de Alencar, onde a viagem de metrô termina, até o seu trabalho, é contemplado por ciclofaixas.