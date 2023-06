Fábrica de calçados recebe R$ 9 milhões do Governo do Ceará para não demitir; entenda

O Governo do Ceará liberou a primeira parcela de R$ 9 milhões do total de R$ 23 milhões para que a Paquetá The Shoe Company não feche as cinco fábricas de calçados que possui no Estado e evite a demissão dos seus 3,1 mil funcionários.

Isso porque o Executivo municipal assinou Termo de Compromisso em que firmou a liberação de valores de dois contratos de incentivos fiscais para a empresa que está em recuperação judicial, enquanto a Paquetá se comprometeu em não realizar desligamentos.

A informação do pagamento da primeira das duas parcelas de créditos do Programa de Incentivo às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará (Proapi) é do titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho.

O repasse foi realizado na sexta-feira, 16. "O valor da parcela, depois de descontar todas as obrigações contratuais, é de aproximadamente R$ 9 milhões", explica Salmito.

Entenda o caso da Paquetá no Ceará

No último dia 13 de junho, o Governo do Ceará assinou um Termo de Compromisso com a Paquetá Calçados, firmando compromisso em prol da manutenção das operações das unidades da Paquetá em cinco cidades do Estado e oferecendo a empresa o benefício inédito de antecipar créditos ajustados de dois contratos de incentivos com o Governo.

As fábricas da Paquetá empregam atualmente 3,1 mil trabalhadores com plantas industriais nas cidades de Apuiarés, Irauçuba, Itapajé, Pentecoste, Tururu e Uruburetama.

Vale lembrar que a Paquetá recebe incentivos fiscais do Ceará desde 1997, mas vem sofrendo de problemas financeiros e está em recuperação judicial desde 2019.

A situação da empresa no Ceará chegou a gerar mobilização dos funcionários, em maio, por conta de salários em atraso e a falta de entrega de cestas básicas.

Segundo as cláusulas do Termo de Compromisso, a Paquetá Calçados compromete-se a manter suas atividades no Estado do Ceará pelo período mínimo de 31 meses, mantendo os empregos diretos nas unidades.

A situação do Grupo Paquetá e a venda das marcas de varejo

Em 2019 o Grupo Paquetá entrou em recuperação judicial. O plano de reestruturação foi aprovado após dois anos e a dívida era estimada em R$ 428 milhões, com 12.418 credores.

A empresa possuía, em 2021, 9,1 mil funcionários, cinco unidades produtivas e mais de 200 lojas físicas, além do e-commerce que ganhou espaço na pandemia.

As marcas Paquetá, Paquetá Esportes, Gaston, Esposende, Capodarte e Dumond fazem parte da Paquetá The Shoe Company, uma empresa com mais de 75 anos de mercado.

Em junho do ano passado, o grupo vendeu a Esposende, operação de varejo multimarcas com 48 lojas no Nordeste, incluindo no Ceará, ao Grupo Dok. A negociação fez parte da reestruturação.

A Esposende foi adquirida pelo Grupo Paquetá em outubro de 2010. Na época, a rede varejista era composta por 30 pontos de venda, sendo 25 na Região Metropolitana de Recife e cinco em Fortaleza, faturava R$ 180 milhões e comercializava cerca de 4,2 milhões de itens.

Naquele momento, o grupo gaúcho se tornou a maior rede de lojas de calçados do País, já que somando todos os seus pontos de venda, chegava ao número de 123.

Apesar das dificuldades financeiras, o grupo se mantém entre os maiores varejistas do Brasil. Segundo o último ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o grupo vendeu R$ 386 milhões em 2021, uma queda de 33% sobre o ano anterior.

Porém, fortes boatos no mercado dão conta de que toda a parte de varejo estaria sendo negociada com o Grupo Oscar, de São Paulo.

Caso a proposta do Grupo Oscar seja aceita, ainda será necessária a aprovação de credores e a autorização da Justiça. A intenção seria vender a operação de varejo para reestruturar a parte industrial.

Paquetá pelo mundo

O grupo Paquetá já esteve presente em 16 países, com fábricas em:

Brasil



Argentina



República Dominicana



E lojas em:

Brasil



Canadá



Argentina



Paraguai



Costa Rica



Angola



Líbano



Egito

Omã



Emirados Árabes Unidos



Qatar



Bahrain



Kuwait



Arábia Saudita



Filipinas



São ou já pertenceram ao grupo:

Paquetá



Paquetá Esportes



Dumond



Capodarte



Esposende



Gaston

