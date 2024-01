Brasil se torna nona maior economia do mundo, diz FMI

O País tem perspectiva de fechar o ano com US$ 2,13 trilhões de PIB, ficando atrás de Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França e Itália

O Brasil se tornou a nona maior economia do mundo após passar do 11º ao 9º lugar em ranking do Fundo Monetário Internacional (FMI). Assim o País fica entre as 10 nações de maior peso econômico global, posição que não alcançava desde 2019.

O resultado saiu no relatório anual World Economic Outlook, divulgado nesta terça-feira, 19 de dezembro, elecando as 20 maiores economias do mundo a partir da análise do Produto Interno Bruto (PIB).

Com isso, a previsão do FMI realizada em outubro deste ano que o País iria chegar na nona posição no fechamento de 2023 se concretizou.