Fábrica de Programadores premia game focado em ajudar crianças com autismo

Premiação de estudantes na Fábrica de Programadores Crédito: JoaoFilho Tavares

A "Fábrica de Programadores - Aprendendo a programar com games" premiou três estudantes da rede estadual nesta segunda-feira, 18, em evento na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. A grande vencedora foi Tamires de Fátima Frota da Silva, de 16 anos, da escola Comendador Miguel Gurgel, na capital cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O trabalho de Tamires foi no jogo May, projetado para ajudar crianças autistas a aprender palavras por meio da repetição. Segundo a jovem, o game foi pensado devido a condição do irmão mais novo, podendo ser um canal de ajuda a ele e outras crianças autistas.

"É muito gratificante porque eu pensei no jogo por ser uma dificuldade do meu irmão, e isso não acontece só com ele, mas com outras crianças também. Então vendo uma dificuldade dele e como isso ajudava ele, eu pensei em criar um jogo focado nisso", relatou a jovem. Leia mais Mercado de games no Brasil movimentou U$20 bilhões na última década

Games em pauta: OP+ estreia coluna sobre jogos eletrônicos Sobre o assunto Mercado de games no Brasil movimentou U$20 bilhões na última década

Games em pauta: OP+ estreia coluna sobre jogos eletrônicos Em segundo lugar, ficou a estudante Maria Tânia Ferreira de Santa, da escola EEEP Vereador José Batista Filho, em Alto Santo, com o jogo Química Play. E, em terceiro lugar, ficou o "Labirinto do Minotauro", desenvolvido pelo Kauã Severino de Moura, que também estuda na EEEP Vereador José Batista Filho. No total, foram 15 finalistas, sendo oito deles representantes do interior do Estado e sete da Capital. O destaque foi a cidade de Alto Santo, mais precisamente a escola Vereador José Batista Filho, que colocou quatro alunos na final, sendo que dois deles completaram o pódio com o segundo e terceiro lugar. O coordenador de informática da escola, Márcio Gadelha, destacou o sucesso destes alunos, que ele é fruto de um incentivo realizado em sala de aula. "O que eu consegui fazer foi colocar na cabeça deles que o sucesso é consequência do processo. Mostrei a eles que há uma oportunidade de crescimento, de dar ênfase ao curso e à formação deles, que é importante no processo. E aí eles agarraram a ideia", disse.

Play

Encerramento do programa Fábrica de Programadores em Fortaleza Crédito: JoaoFilho Tavares Este foi o segundo ano do "Fábrica de Programadores", projeto de parceria da Universidade Federal do Ceará e Fundação Demócrito Rocha (FDR). O curso contemplou 2 mil estudantes do ensino médio neste ano, o dobro do ano passado, que aprenderam os princípios de programação tendo games como motivador. Ao longo do curso, os alunos estudaram lógica de programação, linguagem orientada a objeto, conceitos de jogos e outros temas afins ao segmento. O curso, que é gratuito, tem 12 módulos e dá direito a certificado emitido pela FDR e pela UFC.