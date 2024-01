Sudene aprova inclusão de novos setores para captação de crédito pelo FNE

Aprovação atende a sugestão do Governo do Ceará . A produção de lavouras temporárias, horticultura e floricultura, indústria química entre outros segmentos.

O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) incluiu novos setores dentre as prioridades para liberação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) .

A decisão vale para os exercícios de 2023 e 2024.

O superintendente da Autarquia, Danilo Cabral, destacou que o que foi apresentado ao Condel “é fruto de um processo que foi construído ao longo dos últimos meses, buscando definir as diretrizes do FNE e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) com base nas ações do PRDNE, que prioriza investimentos em inovação, sustentabilidade, meio ambiente, infraestrutura, desenvolvimento social e produtivo”.

Visando o Ceará, algumas atividades foram incluídas. A proposição da Sudene apresentada e acatada pelo Conselho levou em consideração que os polos de produção do agronegócio no Ceará são os de agricultura irrigada, frutas, flores, leite, caju, mel, cera de carnaúba, camarão e tilápia.

LEIA MAIS: Aplicação de recursos do FNE bate recorde

A avaliação técnica demonstra que “padrões técnicos modernos incorporados nas atividades relacionadas impulsiona a conquista de mercados dentro e fora da região, com especial destaque para a agricultura irrigada, cuja atividade corresponde a 5% da área plantada, 39% da produção, e a 59% do valor bruto da produção da agricultura do estado”.

O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, destaca que essa é uma medida muito importante que fortalecer o setor produtivo do Ceará, observando suas potencialidades.