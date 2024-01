Orçamento de R$ 37,82 bilhões é aprovado para o Banco do Nordeste

Paulo Câmara, ao centro, é presidente do Banco do Nordeste Crédito: Bela Paiva/Banco do Nordeste/Divulgação

O orçamento de R$ 37,8 bilhões para o Banco do Nordeste (BNB) para 2024 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Condel). Apenas para o Ceará o valor foi de R$ 4,7 bilhões, o que representa 12% do orçamento total. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os recursos são especificamente destinados ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que é operacionalizado pelo BNB.

Segundo a Sudene, 62% serão destinados aos micros e pequenos empreendedores, percentual recorde para esse público, considerado prioritário para o banco. O montante será de R$ 23,53 bilhões. Esse público tem faturamento máximo anual de até R$ 16 milhões. Para o Estado, a especificação das áreas mais beneficiadas engloba sobretudo comércio e serviço, que receberão R$ 1,4 bilhão. Além de agricultura e pecuária, que juntos também somam R$ 1,4 bilhão. Já a indústria irá receber R$ 880 milhões e a infraestrutura outros R$ 880 milhões. Estima-se ainda que, no mínimo, 70% do valor total das disponibilidades, projetado em R$ 26,5 bilhões, serão destinados às microrregiões classificadas como de Baixa e Média Renda, conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

Além disso, o Banco do Nordeste reserva 10% do orçamento do FNE para 2024 para aplicação por meio do seu programa de microcrédito urbano, Crediamigo. O que totaliza R$ 3,78 bilhões. Enquanto para Agroamigo, com o qual o banco operacionaliza o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), receberá um aporte de R$ 8 bilhões do Fundo.

Um dos destaques que o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, enfatiza que, no primeiro semestre, o banco recebeu do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e da Sudene o desafio de aplicação total dos recursos do FNE, o que ocorreu em novembro deste ano.