Sudene libera incentivos fiscais para sete empresas no Ceará

Projetos devem movimentar R$ 366,9 milhões em investimentos no Estado. Três são indústrias novas para o Estado

A diretoria colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou nesta semana oito pleitos de incentivos fiscais para sete empresas instaladas no Ceará. Destas, três são indústrias novas.

A expectativa é de que esses negócios movimentem R$ 366,9 milhões em investimentos no Estado.

Os outros pedidos são direcionados para modernização de quatro de empresas, além da complementação de equipamentos para um empreendimento a partir do reinvestimento de 30% do IRPJ.