Governo muda datas e locais do Concurso Nacional Unificado; veja

O Governo Federal agora vai lançar o edital do Concurso Público Nacional Unificado no dia 10 de janeiro, com inscrições no dia 19 de janeiro, seguindo até 9 de fevereiro. Já a data das provas está prevista para 5 de maio. Veja lista de novas cidades e novo cronograma completo mais abaixo.

A atualização do cronograma foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) após diálogo com a empresa responsável pela realização do concurso, a Fundação Cesgranrio.