Refis de impostos estaduais começa nesta quarta com desconto de até 100%

Descontos na cota única do IPVA vão até hoje Crédito: FERNANDA BARROS

O Governo do Ceará abre nesta quarta-feira, 6, o prazo para adesões ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis). Ao renegociar o débito, o contribuinte pode obter descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamento em até 90 vezes. Veja abaixo como aderir Poderão ser renegociados dívidas em atraso de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além de créditos não tributários e tributários do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE) e da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), inscritos ou não em dívida ativa do Estado.

Quais dívidas podem ser negociadas? Podem ser negociadas dívidas de IPVA, ITCD, ICMS, do Detran e da Arce, desde que o fato gerador da dívida tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2022. Quando começa o Refis? O programa ainda vai ser lançado oficialmente pelo Estado, mas o programa tem permissão para iniciar em 6 de dezembro até 29 de fevereiro de 2024. Como vai funcionar o Refis? Conforme as regras avalizadas pelo Confaz, quem tem dívida composta de imposto e multa terá direito às seguintes condições: 1. Adesão de 6 a 28 de dezembro 2023

- No pagamento à vista terá 100% de desconto em multas e juros

- No parcelamento de 2 a 30 vezes terá 95% de desconto

- No parcelamento de 31 a 60 vezes terá 90% de desconto

- No parcelamento de 61 a 90 vezes terá 85% de desconto 2. Adesão de 29 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

- No pagamento à vista terá 95% de desconto em multas e juros

- No parcelamento de 2 a 30 vezes terá 90% de desconto

- No parcelamento de 31 a 60 vezes terá 85% de desconto

- No parcelamento de 61 a 90 vezes terá 80% de desconto Já quem tem dívida composta apenas por multa no Ceará seguirá as seguintes regras:

1. Adesão de 6 a 28 de dezembro 2023

- No pagamento à vista terá 95% de desconto em multas e juros

- No parcelamento de 2 a 30 vezes terá 90% de desconto

- No parcelamento de 31 a 60 vezes terá 85% de desconto

- No parcelamento de 61 a 90 vezes terá 80% de desconto 2. Adesão de 29 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

- No pagamento à vista terá 90% de desconto em multas e juros

- No parcelamento de 2 a 30 vezes terá 85% de desconto

- No parcelamento de 31 a 60 vezes terá 80% de desconto

- No parcelamento de 61 a 90 vezes terá 75% de desconto



Veja outras vantagens para quem aderir ao Refis ICMS Prazo de adesão : 06/12/2023 até 29/02/2024 Redução de até 100% em multas e juros

Redução de até 95% nas multas autônomas



Redução de 100% nos honorários e encargos de dívida



IPVA