Randolfe diz que proposta de Haddad para desoneração deve sair nesta semana

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse nesta segunda-feira, 11, que a proposta alternativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a desoneração da folha de pagamentos deve sair ainda nesta semana. Randolfe deu a declaração a jornalistas no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes do governo no Legislativo.

O Congresso aprovou um projeto para prorrogar a desoneração até 2027 para os 17 setores da economia que têm o benefício atualmente. Lula, porém, vetou.

Há pressão para o Congresso rejeitar o veto e fazer valer a prorrogação.