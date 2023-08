Banco do Nordeste projeta 37,8 bilhões para o FNE em 2024

O Banco do Nordeste anunciou, nesta terça-feira, 22, que a projeção de disponibilidade total do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2024 será de R$ 37,8 bilhões, uma alta de R$ 3,2 bi do que foi projetado para 2023.

A informação foi dada em evento da Programação do FNE 2024, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, e contou com a presença do presidente do banco, Paulo Câmara, o diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (Sudene), Heitor Freire, além de representantes dos estados do Nordeste.

Mais informações em instantes.