Ceará tem maior índice de endividamento por emprestar nome a terceiros

Dentre as práticas de organização das finanças adotadas pelos brasileiros, é possível identificar um comportamento reativo dos consumidores, como o corte de despesas desnecessárias

Nos dados, 85% dos cearenses têm costume de realizar controle das suas finanças . Contudo, o levantamento destaca que o Ceará está entre os estados menos preocupados com a saúde financeira , acompanhado de Bahia e Paraíba. Já os mais preocupados são Rondônia, Roraima e Maranhão.

É o que aponta a pesquisa "Finanças Regionais: a diferença na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil", realizada pela Serasa .

O Ceará possui o maior índice do Brasil quando se leva em consideração o endividamento por emprestar um nome a terceiros, com 32,1% da população.

Além disso, 72% dos brasileiros fazem ou já fizeram reserva para investimentos ou poupança, no entanto não existe uma cultura no País em buscar cursos de educação financeira – prática adotada por apenas 3 em cada 10 consumidores. Nesse quesito, o Ceará fica acima da média nacional, com 34%.

Outro ponto interessante é o fato de que 85% da população passou por, pelo menos, uma situação de desequilíbrio financeiro nos últimos meses. Um dos principais motivos apontados para isto foi o gasto maior do que pretendia no mês ou renegociou o pagamento de alguma dívida.

Inadimplência em Fortaleza

Já em Fortaleza, mais de 1,2 milhão de pessoas estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 5,9 bilhões, com média de R$ 4,6 mil para cada um.

O dado é equivalente a 47,77% da população adulta do município, ficando abaixo do índice estadual, que é de 47,53%, e acima do nacional, de 43,88%.