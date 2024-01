Mutirão Procon Zera Dívida encerra nesta sexta-feira, dia 8; veja como acessar

De acordo com o balanço, entre os dias 27 de novembro e 7 de dezembro, 15.558 consumidores realizaram agendamentos para participar do Feirão.

O Mutirão Procon Zera Dívida chega nesta sexta-feira, dia 8, último dia do evento, com um saldo de mais de R$ 48,5 milhões em dívidas renegociadas em quase duas semanas de atendimento. O desconto nas negociações chega a 99%. O Procon Fortaleza informa que ainda há vagas para agendamento. Veja abaixo como participar

Saiba quais as empresas mais demandadas

Ao todo, 32 empresas estão participando da ação de renegociação. Concessionárias de água e esgoto e de energia elétrica são as mais procuradas.

O Procon informa que, para participar do Mutirão Zera Dívida, as empresas se comprometeram a oferecer descontos diferenciados ao consumidor com descontos e prazos especiais para o pagamento do débito.

Para o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, o Mutirão Procon Zera Dívida se apresenta como uma alternativa de renegociar dívidas com condições diferenciadas, além de resgatar a dignidade das pessoas que tentam voltar ao mercado de consumo.

"Durante todos estes dias, tivemos um Feirão que prezou pelo atendimento rápido e com conforto, em local de fácil acesso, permitindo que famílias de bairros de todas as regionais da Capital consigam chegar ao Ginásio Paulo Sarasate".

Como fazer o agendamento no Mutirão Procon Zera Dívida?

Para participar do mutirão de renegociação é preciso agendar o atendimento site da Prefeitura de Fortaleza, no link do programa.

O que é necessário levar para o mutirão?

Após o agendamento, o contribuinte precisa levar os seguintes documentos para a renegociação: