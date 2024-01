Enel terá de devolver valores em dobro para a Prefeitura de Mombaça

A medida foi publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

A Enel Ceará terá que devolver, em dobro, valores faturados a mais no período de 3 de fevereiro de 2011 até a efetiva correção do faturamento de Iluminação Pública no município de Mombaça.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo a própria, a quantia que será devolvida ainda está sendo apurada.

Além disso, determinou que a distribuidora envie ao consumidor o detalhamento dos cálculos em até 15 dias, após o seu trânsito em julgado. E, depois disso, mais 15 dias para comprovar à Aneel que cumpriu a decisão.