Preço da cesta básica cai em Fortaleza; veja alimentos que baixaram

De acordo com o estudo, o trabalhador fortalezense que ganha um salário mínimo (R$ 1.320) teve de comprometer 52,41% do seu rendimento, após desconto previdenciário, para garantir a cesta básica.

De acordo com o Dieese, em novembro, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em nove das 17 capitais pesquisadas. As altas mais importantes ocorreram em Brasília (3,06%), Goiânia (1,97%) e Belo Horizonte (1,91%).

No comparativo semestral, o custo da cesta básica em Fortaleza caiu 4,87%, passando de R$ R$ 672,66, em maio, para R$ 639,91, em novembro. Por outro lado, está mais cara do que em novembro de 2022 (R$ 630,67), alta de 1,47%.

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 516,76), João Pessoa (R$ 548,33) e Salvador (R$ 550,86).

A comparação dos valores da cesta, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, mostrou que 12 capitais tiveram redução do preço médio, com destaque para Campo Grande (-8,63%), Belo Horizonte (-7,74%), Brasília (-6,27%) e Goiânia (-5,93%).



Salário mínimo ideal

Com base na cesta mais cara, que, em novembro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Neste mês, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.294,71 ou 4,77 vezes o mínimo de R$ 1.320,00.