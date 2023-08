BNB registra crescimento de 30,7% no primeiro semestre

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, apresentará no dia 16, às 10h, os resultados para analistas e profissionais de investimentos do mercado de capitais, investidores, acionistas e clientes Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou o balanço do primeiro semestre deste ano com números positivos. A entidade teve um acréscimo de 30,7% em relação ao mesmo período de 2022, o que representa em volume de operações de crédito R$ 29,23 bilhões. Em relação ao lucro líquido o aumento foi ainda maior de 31%. No acumulado do período o BNB alcançou R$ 918,78 milhões, contra os R$ 701,34 milhões apurados no mesmo período do ano anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esse resultado aconteceu em virtude da melhoria da qualidade da carteira de crédito do BNB e, também, é consequência do aumento no volume de operações e crédito.



Esses resultados financeiros e, também, os sociais do semestre serão apresentados, nesta quarta-feira, 16, aos analistas e profissionais de investimentos do mercado de capitais, investidores, acionistas e clientes. A Reunião Pública Apimec Brasil e Banco do Nordeste será transmitida, a partir das 10h, pelo canal do BNB no YouTube. Entre os participantes confirmados estão o presidente do BNB, Paulo Câmara, o diretor Financeiro e de Crédito, Wanger Rocha, o economista-chefe, Luiz Alberto Esteves, e o vice-presidente executivo da Apimec Brasil, Célio Fernando Melo.

Recuperação da economia O presidente do BNB, Paulo Câmara, informa que os números deste primeiro semestre refletem a ênfase que o Banco do Nordeste vem dando para contribuir com a recuperação consistente da economia, sem perder de vista a eficiência operacional. "Estamos atentos e ativos para atrair novos negócios e gerar novos empregos por meio de melhoria na infraestrutura, na oferta de insumos para a indústria e para o mercado, e na produção de alimentos com o apoio dado ao agronegócio e à agricultura familiar no meio rural”, explica.

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio em junho de 2023 chegou a 20,3% ao ano, diante dos 18,6% ao ano de junho de 2022, e esse desempenho deveu-se a um incremento das receitas de operações de crédito, inclusive das coobrigações com o FNE. E, ainda, das receitas de recuperação de créditos anteriormente baixados do ativo e pela redução da inadimplência no período, acompanhados de menores níveis de aprovisionamentos, com destaque para o Crediamigo, o que contribuiu para o aumento da Margem Financeira.