COP-28: Apresentada parceria para formar hub de hidrogênio Brasil-Reino Unido

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A parceria foi celebrada neste domingo, 3, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a secretária de Segurança Energética e Emissões Zero do Reino Unido , Claire Coutinho.

A iniciativa prevê regulamentar e desenvolver o mercado e a indústria de hidrogênio verde no País.

O Brasil deu mais um passo em buscar de parceiros internacionais que possam comprar o hidrogênio produzido nos estados . Em Dubai, durante a COP-28 , foi apresentada a parceria para formação do hub de hidrogênio Brasil-Reino Unido .

Na oportunidade, o ministro destacou que a parceria com o Reino Unido será fundamental para o País, que está implementando o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) e aposta na atividade como o principal vetor da neoindustrialização.

Silveira ainda destaca os passos dados na direção da regulamentação do hidrogênio de baixa emissão de carbono.

"Nós queremos que o Brasil seja um exportador de sustentabilidade, mas que isso gere empregos no nosso país, para que ele possa se industrializar em torno dessa nova agenda e que novos investimentos possam vir para o Brasil com sustentabilidade e com segurança contratual", afirmou.

Para Claire Coutinho, o Brasil tem demonstrado avanços na política do hidrogênio ao ser tratada como prioridade no governo do presidente Lula.

Neste acordo, a intenção do Reino Unido é mobilizar um pacote de apoio para ajudar a acelerar os planos de transição do hidrogênio no Brasil.