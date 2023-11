Produção industrial no Ceará sobe 2,2% em setembro

Foi a terceira maior alta do mês no País, segundo o IBGE. Resultado veio após queda de 3,6% em agosto

Na comparação com setembro de 2022, porém, o setor acumula queda 11,9%, no recuo mais intenso entre as unidades federativas pesquisadas.

Depois de amargar queda de 3,6% em agosto, a produção industrial cearense voltou a crescer no Ceará. Em setembro, a alta foi de 2,2% ante o mês imediatamente anterior. Foi o terceiro melhor indicador para o mês no País, atrás apenas do Pará (16,1%) e do Rio de Janeiro (3,1%).

No acumulado do ano, o resultado da indústria no Estado ainda é negativo, em 7,6%. Dos nove meses de 2023, em quatro houve queda, a mais intensa delas, em junho, quando a produção caiu 6,1%. Por outro lado, o mês com melhor crescimento foi março (2,4%).

Dos 11 segmentos pesquisados, apenas três têm resultado positivo no acumulado do ano: fabricação de produtos têxteis (25,7%); bebidas (4,8%) e a produção de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (0,6%).

Por outro lado, dentre os segmentos com queda na produção, ganha destaque o da fabricação de produtos químicos (- 32,4%). Em seguida, aparecem a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-31,4%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (-24,3%).

No Brasil, a produção industrial do país variou 0,1%, na série com ajuste sazonal, com taxas positivas em apenas cinco dos 15 locais pesquisados. Frente a setembro de 2022, a indústria cresceu 0,6% e no acumulado do ano o resultado é negativo em 0,2%.

No mês, as maiores perdas foram observadas em Pernambuco (-12,8%), Amazonas (-6,1%) e Rio Grande do Sul (-5,4%)

Já a maior influência negativa no mês veio de São Paulo, maior parque industrial do Brasil e que detém aproximadamente 33% da produção industrial nacional, apresentando índice de -1,1%. As maiores influências na queda da indústria paulista foram os setores de alimentos e de veículos automotores.