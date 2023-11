Lula diz ter orgulho por 'humildade' em convidar Alckmin para Vice-Presidência e Indústria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Geraldo Alckmin, que completa 71 anos nesta terça-feira. Na fala, o petista disse ter orgulho de si mesmo por ter tido a humildade em convidar Alckmin para integrar o governo e disputar as eleições em 2022. "Tenho muito orgulho de ter tido a humildade de convidar o Alckmin não apenas para vice, mas entregar na mão dele o Ministério da Indústria e do Comércio", disse Lula durante a abertura do 6º Brasil Investment Forum - BIF 2023 nesta terça-feira, 7, no Palácio do Itamaraty. Lula destacou que Alckmin tem feito um trabalho "excepcional" no governo.