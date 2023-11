Mercado de vendas online intensifica chat humanizado com IA

A inteligência artificial (IA) se tornou um elemento central em diversos setores, em especial no marketing e vendas, que à medida que evolui, vai inovando cada vez mais as estratégias, as práticas comerciais e os resultados.

A pesquisa Panorama de Marketing, realizada pela RD Station com mais de 1.700 profissionais do setor, revelou que 60% deles já usam ferramentas de IA Generativa Um tipo de sistema de IA capaz de gerar texto, imagens ou outros meios em resposta a solicitações em linguagem comum. em suas rotinas, e que 73% enxergam a IA como a estratégia mais relevante para gerar mais produtividade nos próximos anos.

Em palestra realizada no evento RD Summit, em São Paulo, nesta quarta-feira, 8, o CEO da RD Station, Juliano Tubino, lançou uma ferramenta gratuita para pequenas e médias empresas capaz de gerar conteúdos com tom de voz personalizado e melhorar a conversão de leads com um chat humanizado.