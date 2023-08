TALLOS anuncia novidades em integração

TALLOS e RD Station anunciam melhorias na integração nativa entre as plataformas TALLOS, RD Station CRM e RD Station Marketing. Essas novidades foram implementadas para otimizar processos e garantir benefícios aos usuários, como automatização de tarefas repetitivas, redução de erros, agilidade e construção de jornadas integradas. Além de melhorar as estratégias de marketing e vendas.

Criação de negociação via TALLOS atribuindo um responsável ou equipe específica no RD Station CRM

Com a atualização, você pode criar negociações diretamente na TALLOS e enviá-las para o funil desejado no RD Station CRM. Você também pode incluir campos personalizados para garantir um controle mais preciso.

Criação de negociação via TALLOS nos diferentes funis do RD Station CRM

Agora também é possível identificar e segmentar os leads que tiveram conversas iniciadas e finalizadas pela TALLOS. Sempre que um lead, existente ou novo na base, iniciar e encerrar um chat (conversa), um evento correspondente é automaticamente enviado ao RD Station Marketing. Isso possibilita que a equipe de Marketing tenha as informações necessárias para criar segmentações mais precisas. Além de impactar os clientes certos e no momento ideal para acelerar o funil de vendas ou alavancar outras métricas, como NPS.

Agora, quando um lead inicia um atendimento via chat, WhatsApp ou outros canais na TALLOS, ele será automaticamente criado no RD Station Marketing. O campo de e-mail é essencial para essa automação. Informações como nome, telefone, empresa e tags também serão enviadas.

Agora, é possível selecionar um responsável específico ou uma equipe ao criar oportunidades via TALLOS. Essa funcionalidade é essencial para garantir que as oportunidades sejam direcionadas para as pessoas certas, otimizando o processo de acompanhamento e aumentando as chances de conversão. Por exemplo, se uma empresa possui duas equipes distintas, para produtos diferentes, o lead pode ser direcionado para a equipe ou até mesmo um atendente específico para a sua demanda. Além dos campos padrões, os campos personalizados do cliente também podem ser incluídos para oferecer informações relevantes ao responsável.

Criação de negociação via TALLOS atribuindo etapa específica no RD Station CRM

A atualização na integração entre TALLOS e RD Station CRM agora permite a atribuição de uma etapa específica no funil para as oportunidades criadas. Antes, essa opção não estava disponível, o que dificultava o acompanhamento e a organização das oportunidades no fluxo de vendas. Com as melhorias na integração, os usuários podem selecionar a etapa desejada para a negociação, seja via chat ou fluxo. Além disso, os campos personalizados podem ser incluídos para fornecer informações adicionais relevantes para cada etapa do funil.