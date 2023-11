Evento de inovação atrai 11 mil pessoas em Fortaleza

Entre os destaques do primeiro dia de programação no Centro de Eventos do Ceará (CEC), estiveram as palestras do presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, além do fundador da XTech commerce e sócio da VTEX, Alfredo Soares.

O Siará Tech Summit, considerado o maior evento de inovação do Norte e do Nordeste, teve início nesta terça-feira, 7, em Fortaleza, atraindo um total de mais de 11 mil inscritos.

O encontro reúne empreendedores, pesquisadores, investidores, estudantes, representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao tema, além de interessados, em geral, nas áreas de games, tecnologia e negócios relacionados ao ecossistema de inovação e é realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará.

Para o superintendente do Sebrae (CE), Joaquim Cartaxo, o Siará Tech Summit promove a conexão entre o mercado e quem inova. “Queremos que os pequenos negócios cearenses possam encontrar aqui soluções que ajudem a melhorar sua competitividade e que proporcionem a geração de novos negócios”, disse, acrescentando que a programação “foi pensada para conectar os participantes às tendências de futuro”.

Participaram do primeiro dia de programação, entre outras autoridades, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-CE, Cid Alvez; a superintendente estadual do Banco do Nordeste, Eliane Brasil, da superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Dana Nunes, o presidente do Instituto Iracema, Ricardo Liebmannm além da secretária da Ciência,Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro.

Na programação desta quarta-feira, 8, os destaques são para as palestras de Ana Tex, sobre o uso da inteligência artificial para o crescimento dos negócios e Raphael Lassance, sobre as melhores estratégias para o crescimento rápido de empresas.

Além das palestras, o Siará Tech Summit conta também com programações nos palcos Criação, Tração e Aceleração e nos Espaços Games e Arena, exposição de startups, empresas de games e instituições com atuação na área da inovação, além de atividades do Hackathon.

A propósito, a programação será encerrada com a entrega da premiação do Hackaton, bem como com o anúncio dos vencedores do Festival Siará Tech Games.