Artigo: Inovação Tecnológica sob o ponto de vista do Financiamento

*por Análio Rodrigues

A notícia é que teremos R$ 66 bilhões para financiar inovação tecnológica no Brasil nos próximos anos, conforme anúncio das Agências de fomento. Mas, afinal, para onde estão indo esses financiamentos, do ponto de vista dos estados? Se olharmos para os financiamentos contratados pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, veremos que alguns estados possuem empresas mais arrojadas neste quesito.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerando que as empresas brasileiras, só recentemente, vêm desenvolvendo o hábito de falar e buscar recursos para se diferenciarem no mercado; neste caso, parece que o montante anunciado é muito, mas é pouco, na verdade. É pouco tendo em vista a quantidade de empresas no país e a necessidade de investimentos em novos produtos/processos. Além disso, financiar a inovação não é somente pela diferenciação no mercado interno, vai além-fronteiras, posto que a inovação é na verdade, uma constante na vida das empresas.