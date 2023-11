Ricardo Cavalcante assume Vice-Presidência Executiva da Confederação Nacional da Indústria

Além do cearense, constam os ex-presidentes da Fiec, Beto Studart e Fernando Cirino, na Diretoria da CNI

O industrial cearense ainda é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte .

A posse foi realizada na terça-feira, 31 de outubro, durante a condução do novo cargo de presidente da CNI a Ricardo Alban, além da Diretoria e Conselho Fiscal da instituição.

Vale lembrar que, do Ceará, os ex-presidentes da Fiec, Beto Studart e Fernando Cirino, estão na nova gestão como diretor e conselheiro Fiscal, respectivamente.

O momento de terça se referiu ao ato de posse. Isso porque a eleição da nova Diretoria da CNI ocorreu dia 3 de maio deste ano.

Na ocasião, a chapa de Ricardo Alban venceu por unicidade. Ele possui 63 anos e está à frente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) desde 2014. Alban substitui o empresário mineiro Robson Braga de Andrade, que estava na CNI desde novembro de 2010.

Para as Vice-Presidências executivas, são cinco eleitos representando as indústrias de cada uma das regiões do país.

Além de Ricardo Cavalcante, tomaram posse Josué Gomes da Silva (Fiesp); Jamal Bittar, (Fibra); Antonio Carlos Silva, (Fieam); e Gilberto Petry (Fiergs).

Veja a nova Diretoria da CNI

DIRETORIA