Ceará terá mais três conexões semanais para Lisboa

O incremento será importante, de acordo Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará, para ampliar a presença do turista que vem da Europa para o Estado

A partir do dia 16 de dezembro, o Ceará terá mais três conexões semanais com Lisboa. Com a ampliação, serão dez voos ao todo.

De acordo com a secretária do Turismo do Ceará (Setur-CE), Yrwana Albuquerque, esse incremento feito pela TAP Air Portugal, companhia que opera o trecho, será importante para ampliar a presença do turista que vem da Europa para o Estado.

"Temos uma excelente procura pelos turistas europeus, onde Lisboa se destaca como porta de saída no continente. As excelentes taxas de ocupações dos voos e o trabalho que a Setur-CE vem realizando foram muito importantes para essa ação da companhia", destaca.