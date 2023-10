Turismo em La Rioja: veja o que visitar nessa província da Argentina

La Rioja faz divisa com a província de Córdoba, a leste, e com o Chile, a oeste. A capital homônima fica a 780 km de Mendoza, a 440 km da cidade de Córdoba e a 690 km de Salta. É a cidade de La Rioja que costuma ser a porta de entrada para a província, já que recebe voos diretos de Buenos Aires.

Nessas grandes rochas vermelhas, cujos paredões parecem que foram lapidados intencionalmente para criar os mais impressionantes formatos, é possível observar a sequência completa do Período Triássico. Em 215 mil hectares, o Parque Nacional Talampaya guarda formações geológicas únicas no mundo, onde foram encontrados fósseis de dinossauros, plantas e ancestrais dos mamíferos, que datam de mais de 200 milhões de anos atrás e são essenciais para entender a evolução dos vertebrados no nosso planeta.

Depois de atravessar a serra, a paisagem ao longo da estrada muda para grandes planícies áridas e avermelhadas, pontuadas por cactos gigantes, indicando que o famoso parque nacional se aproxima. Talampaya é considerado uma das 7 Maravilhas Argentinas e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO junto com o Parque Ischigualasto – este último já na província vizinha de San Juan. Até onde a vista alcança, o solo é coberto por uma fina terra vermelha, resultado do desgaste natural das enormes rochas sedimentares que se espalham por todo o parque.

A icônica Rota Nacional 40 (Ruta 40), famosa por cruzar a Argentina de norte a sul por mais de 5.000 km, do gelo da Patagônia aos desertos de Jujuy, atravessa a província de La Rioja, passando por Villa Unión e Chilecito. Essa estrada, considerada uma das mais cênicas do mundo e perfeita para uma roadtrip, é um dos trechos do caminho que leva de Chilecito ao Parque Nacional Talampaya. Esse trajeto tem um dos cenários mais bonitos quando atravessa a Serra de Famatina, em um caminho repleto de curvas entre as montanhas.

Seu nome curioso tem duas explicações possíveis: no idioma dos nativos da região, significa algo como “um lugar pequeno no fim do mundo” pelas grandes distâncias que levavam até lá; também é um local que recebeu muitos chilenos para o trabalho na mineração.

Vale considerar Chilecito como base para a viagem pelo destino. Chilecito é a segunda maior cidade de La Rioja e conta com uma boa infraestrutura turística. Sua localização é estratégica para quem quer explorar o oeste da província, onde estão os atrativos naturais mais famosos de La Rioja, incluindo o deslumbrante Parque Nacional Talampaya. Mesmo assim, prepare-se para enfrentar longas distâncias entre um passeio e outro, já que o território de La Rioja é bem extenso. Mas as estradas costumam ser ladeadas por belas paisagens montanhosas e vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

Entre as formações mais emblemáticas estão El Monje, que lembra uma figura humana, e o Cânion de Talampaya, por onde é possível caminhar entre os paredões que chegam a 200 metros de altura.

Variedades de passeios em Talampaya

Para melhor preservar esses recursos naturais, as visitas em Talampaya são sempre em excursões acompanhadas por um guia. Prestadores de serviços habilitados oferecem uma variedade de passeios, feitos em veículos, a pé ou de bicicleta e adquiridos separadamente. O parque tem duas entradas, cada uma com um centro de visitantes. A primeira, que conta com restaurante e loja de souvenires, leva à área do Cânion de Talampaya. Da segunda partem as excursões para o Cânion do Arco-Íris e a Cidade Perdida. Quando é tempo de lua cheia, acontecem excursões noturnas.

As chuvas em Talampaya são raras, concentradas de dezembro a março, e os dias são marcados por uma grande amplitude térmica. Além disso, durante o verão pode fazer mais de 40 °C. No inverno, as temperaturas chegam a ficar abaixo de 0 °C. Seja quando for a sua visita, use roupas e calçados confortáveis, beba muita água, pois o clima é bem seco, e não esqueça o protetor solar.