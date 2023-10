Black Friday vai se intensificando com mais tecnologia

Dferentes tecnologias, sejam estas de produção, transporte, e-commerce, entre outras, farão a diferença. Veja abaixo quatro inovações que vão contribuir com as empresas durante a data neste ano.

Os cobots são leves, fáceis de instalar e possuem altíssima flexibilidade, sendo ótimos aliados dos operadores que a demanda varia muito com a sazonalidade, como a Black Friday. “Um mesmo robô colaborativo pode ser programado para diferentes tarefas dentro de uma fábrica e exercer diferentes funções, o que aumenta a liquidez do investimento e versatilidade do uso nas linhas de produção. Além disso, como são feitos para trabalharem junto com os humanos, os cobots trazem mais segurança, produtividade e maior controle de qualidade.”, explica Bruno Zabeu, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Universal Robots na América do Sul, empresa líder na produção de robôs colaborativos (cobots).

Inteligência artificial

De acordo com a pesquisa recente “AI in Retail”, realizada pela Honeywell com cerca de mil diretores de varejo nas regiões dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África, aproximadamente 60% dos varejistas planejam adotar IA e tecnologias associadas nos próximos doze meses. Isso evidencia o crescente interesse do setor em implementar novas ferramentas que ajudem não apenas a aumentar as vendas, como também fidelizar os consumidores. “É fundamental reconhecer o papel revolucionário da inteligência artificial nas vendas do varejo, principalmente em datas com alto volume de compras, como a Black Friday. A IA possibilita a hiperpersonalização das ofertas e experiências do cliente, além de prever tendências de compra com precisão e otimizar a gestão de estoque”, analisa Mateus Magno, CEO da Sambatech.

Automação dos canais de atendimento com IA Generativa

Automatizar os canais de atendimento e implementar um assistente virtual garante uma comunicação rápida entre empresa e seus clientes, e tem sido prioridade para as marcas que querem se evidenciar durante a Black Friday. Vemos que o varejo está sendo moldado pela tecnologia, nesse cenário, a comunicação instantânea trazida pelo WhatsApp vem se apresentando como a favorita para que os clientes se conectem com as empresas.

Por meio de chatbots e voicebots alimentados por inteligência artificial, já é possível incluir essas operações nos canais de atendimento ao cliente. “Com a proximidade do final do ano, é preciso levar a sério o canal de comunicação preferido dos brasileiros. Precisaremos de maneiras práticas para fazer compras remotamente e o agente virtual de voz traz um grande ganho no relacionamento com o cliente. É uma solução que presta atendimentos dos mais complexos aos mais simples”, explica Ary Vilhena, fundador da Smartspace by Digivox.