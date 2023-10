Shopping no Ceará inaugura expansão e projeta crescer 25% em circulação

São pelo menos dez lojas novas e investimento total é de R$ 15 milhões; Aumento de vendas no final de ano deve subir em 10% com relação ao ano passado

O espaço Boulevard foi construído no local em que ficava um estacionamento.

O investimento total foi de R$ 15 milhões. Com a nova obra, o empreendimento passa a ter 25 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). A expectativa é de aumento de circulação total na casa dos 25%.

O Shopping Eusébio projeta aumento de circulação de 25% com nova área inaugurada, chamada de Boulevard, nesta terça-feira, 31. Atualmente o local recebe cerca de 400 mil pessoas por mês. Veja lista de novas lojas abaixo.

Ao todo são 170 lojas e cerca de dois mil empregos diretos. Até o dia 1º de dezembro, todos os novos espaços já devem estar abertos, elevando as vendas totais do shopping para as festas de final de ano.

Segundo o proprietário do shopping da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Riamburgo Ximenes, o empreendimento tem como tradição realizar inaugurações em 31 de outubro, por acreditar que esta é a melhor época do ano de faturamento do varejo.

"Começamos neste dia, em 2014. Virarmos shopping, também neste dia, em 2019 e, aumentamos nossa área, inaugurando o Boulevard, hoje, 31, porque acredito que assim, o investidor já tem um retorno e um alívio no bolso, nos últimos meses do ano, quando o consumo aumenta."

Ele também comenta que o mês de janeiro, por ser de férias, também é considerado bom para vendas. Ainda sobre vendas, Ximenes revela que a projeção é de que este final de ano tenha um aumento de 10% no volume total de vendas, com relação ao ano passado.

Para dezembro, o empresário reforça que as lindas devem contratar funcionários temporários, aumentando seus quadros em 20%.

Já para a última semana do ano tem a previsão de inauguração de uma unidade da academia Smart Fit, com capacidade para 4 mil alunos.