Expansão de Shopping da Região Metropolitana prevê 300 novos empregos diretos

Shopping da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) anunciou na manhã desta sexta-feira, 31, a expansão do empreendimento com mais 20 espaços comerciais, entre lojas e quiosques, dispostos em uma área de 1,5 mil metros quadrados (m²). O investimento previsto é de R$ 15 milhões.

Com isso, serão mais 300 postos de emprego diretos que serão gerados e somados aos 1,5 mil já existentes no centro comercial.

O Shopping Eusébio, situado na cidade de mesmo nome, recebe, atualmente, 400 mil pessoas por mês e pretende aumentar 15% o fluxo de consumidores com a expansão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um local ao ar livre e com uma área arborizada está sendo construído no que hoje é o estacionamento. A expansão do local, que ganhou o nome de Boulevard, está prevista para inaugurar em 31 de outubro deste ano.

Com a nova obra, a expectativa do empreendimento, na sua totalidade, é crescer o seu faturamento para R$ 25 milhões mensais em vendas.

Neste novo espaço serão instaladas 11 lojas de 40 m² e duas de 60 m², além de sete quiosques.

O Shopping Eusébio, além do Boulevard, já projeta outras expansões no mall, mas sem data prevista para início até o momento.

(Com informações de Lennon Costa)

Mais notícias de Economia

Tags