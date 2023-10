Fórum IEP de Sustentabilidade tem segundo dia voltado para estudantes

16° Fórum IEP de Sustentabilidade teve palestra sobre energia solar com o economista e empreendedor Lincoln Nogueira Crédito: Paloma Vargas

Ações de sustentabilidade exemplificadas na prática e incentivo a carreiras voltadas para esta área. Esse foi o foco do segundo dia da 16ª Edição Fórum IEP de Sustentabilidade, voltado para estudantes.

Como exemplo de mudança de comportamento, foi ministrada a palestra "Energia Solar", por Lincoln Nogueira, economista, palestrante e empreendedor do segmento. Ele relatou que a energia fotovoltaica é limpa, já é acessível, além de ser gerada sem ruído. "Quanto mais for gerada e usada em residências e empresas, mais esse custo vai diminuir. Além disso, ela atua no local mais sensível do ser humano, que é no bolso, barateando o custo no médio prazo."

Aprendizes de Administração do Instituto de Educação Portal (IEP), Kassandra Nogueira, 23 anos, e Raiane Ferreira, 22, se disseram impressionadas com a falta de pensamento sustentável nas suas relações diárias. “Aqui tem os exemplos de artesanatos feitos com material reciclado, que geram renda, ajudam as pessoas a se desenvolverem, e mesmo assim a gente sabe que a maioria das residências não faz o básico, que é a separação do lixo”, lembrou Kassandra. Já Raiane fez mea-culpa e disse que mesmo sendo “a doida do sustentável”, ainda não conseguiu convencer a sua mãe e usar sacolas de pano, ao invés das de plástico do mercantil. Além de contar com 13 estandes de expositores, o IEP apresentou em seu espaço o projeto vencedor entre os alunos, chamado de EcoLearning. O objetivo principal da ação é o ensino de sustentabilidade para crianças por meio de jogos interativos. Apresentados pelos alunos de TI, idealizadores do projeto, Matheus Macêdo, 20, e Davi Normando, 19, os dois jogos desenvolvidos têm características para duas faixas etárias. O primeiro é bem visual, para crianças menores, em que é necessário acertar o resíduo no latão de cor certa e o outro é em forma de perguntas e respostas. Alunos do IEP apresentam projeto de ensino de sustentabilidade para crianças por meio de jogos Crédito: Paloma Vargas

“Ainda é um protótipo, mas a nossa intenção é que o site de jogos possa ser utilizado por colégios como ferramenta de ensino sobre o assunto”, explicou Matheus. A vice-presidente do IEP e coordenadora do Fórum, Mônica Rabelo, comenta que no primeiro dia, o evento foi mais voltado para o empresariado, com a intenção de discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e as pautas ESG (que na tradução fica governança ambiental, social e corporativa). “Tivemos a visita de cerca de 60 empresas e estamos aqui com parceiros mostrando o que é possível fazer na prática sobre essa temática.”