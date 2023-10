Geração Z valoriza marcas que se preocupam com a sustentabilidade

Eles cresceram com as facilidades de um mundo conectado pela internet, por isso a relação da Geração Z com o consumo é muito diferente da anterior. Os jovens de hoje estão promovendo uma verdadeira revolução no mercado, pois, para eles, não se trata de seguir uma moda passageira, há uma preocupação verdadeira com o impacto que suas escolhas vão causar.

Segundo uma pesquisa recente da Cone Communications, quase 30% dos nascidos entre 1995 e 2010 estão preocupados com questões como pobreza, fome, meio ambiente, direitos humanos e igualdade, o que reflete em seu comportamento de consumo.

Ao buscar um determinado produto, por exemplo, muitos não aceitam as marcas que fazem testes em animais, já que a Geração Z encabeça a tendência do veganismo, não consumindo nada de origem animal, sequer roupas e acessórios.