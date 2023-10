No Ceará, valor do litro da gasolina sobe e diesel cai; veja preços

Jornalista no OPOVO

Vale ressaltar que o levantamento semanal da ANP não foi influenciada pela mudança de preços anunciada pela Petrobras a partir deste sábado, 21. A estatal anunciou queda de 4% no preço da gasolina e alta de 6,6% do diesel nas suas refinarias.

Segundo a pesquisa, realizada entre 15/10 e 21/10, ainda aponta que o preço do diesel no Estado caiu de R$ 6,43 para R$ 6,31.

A pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) revela que o preço médio da gasolina no Ceará subiu de R$ 5,79 para R$ 5,88 na semana encerrada neste sábado, 21.

De acordo com os dados da semana, o preço da gasolina nos postos de combustível do Ceará tiveram o preço mínimo de R$ 5,31 e máximo de R$ 6,64, o que gerou preço médio de R$ 5,88. Na semana, esse valor médio era de R$ 5,79, uma variação de 1,55%.

No caso do diesel, o preço semanal variou entre o mínimo de R$ 5,97 e o máximo de R$ 6,89, o que gerou o preço médio de R$ 6,31. Na semana anterior, o valor médio do litro era de R$ 6,43, o que gerou uma variação negativa de 1,86%.

Etanol acompanha gasolina e sobe de preço no Ceará

O preço do etanol nos últimos sete dias acompanhou o movimento da gasolina e subiu no Ceará. O preço variou entre R$ 3,99 e R$ 5,75, o que gerou um valor médio de R$ 4,66. Uma semana atrás, esse valor médio chegava a R$ 4,58, portanto, variou 1,74%.

Gás de cozinha apresenta redução do preço médio no Ceará

De acordo com os dados da ANP, o valor médio do gás de cozinha botijão de 13 kg (Gás Liquefeito de Petróleo - GLP) chegou a R$ 99,32.

O valor mínimo encontrado pelos consumidores foi de R$ 84,99, enquanto o máximo foi de R$ 117. Isso gerou o valor médio divulgado pela ANP. Na semana anterior, o valor era R$ 100,07, o que representa uma redução de 15,1% na semana.

Preço dos combustíveis (15/10 a 21/10) - Ceará

Gasolina

Preço Médio: R$ 5,88 (R$ 5,79 era o valor na semana anterior)

Preço Mínimo: R$ 5,31

Preço Máximo: R$ 6,64

Preço Médio: R$ 4,66 (R$ 4,58)

Preço Mínimo: R$ 3,99

Preço Máximo: R$ 5,75

Preço Médio: R$ 6,31 (R$ 6,43)

Preço Mínimo: R$ 5,97

Preço Máximo: R$ 6,89

Preço Médio: R$ 99,32 (R$ 100,07)

Preço Mínimo: R$ 84,99

Preço Máximo: R$ 117,00

Fonte: ANP