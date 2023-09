Preço da gasolina no Ceará cai 2,17% e chega a R$ 5,84

O preço médio da gasolina nos postos de combustível do Ceará caiu 2,17% e chegou a R$ 5,84. Os dados fazem parte do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) .

Na semana passada, o valor médio da gasolina no Ceará podia ser encontrado a R$ 5,97. O movimento de queda no patamar de preço do litro da gasolina segue após um mês.

No levantamento da ANP entre os dias 27/8 e 2/9, foram observados valores que variavam entre R$ 5,93 e 6,65, o que gerou média de R$ 6,30 para o litro do combustível.

Queda de preços em todos os combustíveis automotivos



No que se refere aos demais combustíveis, quedas menores. No caso do etanol, os preços nos postos variaram entre R$ 4,25 e R$ 5,39, o que gerou a média de R$ 4,61, valor menor do que os R$ 4,64 da semana anterior.

Já no caso do diesel, principal tipo de combustível para distribuição de mercadorias no País, os preços no Ceará apresentaram o mínimo de R$ 6,09 e máximo de R$ 6,89, custando em média R$ 6,41. Valor é menor que os R$ 6,47 observados na semana passada.

Apesar da melhora, o valor do diesel no Ceará ainda fica bem acima da média do Nordeste, que nessa semana foi de R$ 6,14. Neste mesmo recorte, a gasolina do Ceará também fica mais cara que a média regional, de R$ 5,88 por litro nessa semana.