Desenvolvedora dos hotéis Hard Rock chega a R$ 1,8 bilhão em vendas no Brasil

A desenvolvedora dos três hotéis Hard Rock no Brasil, a VCI S.A, chegou à marca de R$ 1,8 bilhão em vendas desde o início da comercialização dos empreendimentos. Duas dessas unidades ficam no Ceará, mais precisamente nas praias da Lagoinha e de Jericoacoara, e uma na Ilha do Sol, no Paraná.

Do total vendido, R$ 240 milhões (ou cerca de 13,3%) foram comercializados somente entre os meses de dezembro de 2022 e fevereiro deste ano. Somando as três unidades no Brasil, 14 mil famílias adquiriram, pelo menos, uma fração dos empreendimentos, no formato multipropriedade.

Em comunicado à imprensa, a VCI S.A esclarece que “os hotéis seguem o modelo de multipropriedade imobiliária, quando o cliente adquire uma fração do imóvel, com direito a escritura herdável, e pode usufruir do espaço por um determinado período do ano”. A incorporadora lembra ainda que “esse modelo foi regularizado no Brasil por meio de Projeto de Lei sancionado em 2018”.

Além dos três hotéis já em fase de vendas, a VCI desenvolverá outras quatro unidades: em Campos do Jordão (SP), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN) e Recife (PE). Segundo a VCI S.A, outro Hard Rock Hotel já está em fase de obras em São Paulo, mas em modelo hoteleiro convencional. O Valor Geral de Venda (VGV) previsto é de R$ 8 bilhões.



