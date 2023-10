Startup do Ceará entra no topo das 10 melhores do Brasil no setor de RH

Erika Pelaez, fundadora e presidente da Lovel, e Paulo Pelaez, fundador e chefe da área de Tecnologia (CTO) da startup Crédito: Lu/Studio Viral/Startup Lovel/Divulgação

A Lovel, startup cearense acelerada pela Casa Azul e Programa Delta-V, é a única fora do eixo Sul-Sudeste que ficou entre as 10 melhores do segmento de Recursos Humanos (RH) no Brasil. A vitória da startup se deu no Ranking 100 Open Startups 2023, o qual reconhece as mais atraentes para o mercado corporativo no Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para Erika Pelaez, CEO da Lovel, participar da premiação é um marco para o seu negócio.

"Ao considerarmos o valor contratado das startups pelas corporações, as HRtechs tiveram um aumento de 81% na atividade de Open Innovation, alcançando um total de R$ 410 milhões contratados no período do

ranking de 2023", comenta Bruno Rondani, CEO e fundador da 100 Open Startups. Das startups que foram premiadas na categoria este ano, nove são novas em relação ao Ranking 2022. Além disso, as tendências de inovação mais exploradas entre as HRtechs são: "Gamification", "Workplace Innovation" e "Artificial Intelligence". Já os setores de corporações que mais se relacionaram com essas startups foram “Serviços Profissionais”, com 9,3% dos relacionamentos, seguida por “Serviços Financeiros” (7,2%) e “Varejo e Distribuição” (7,2%).