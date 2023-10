Shein lança coleção de moda com produção no Ceará e mais 11 estados; veja

A varejista chinesa de moda, divulgou que já fechou parceria com 330 fábricas no Brasil, incluindo o Estado

A Shein anunciou o lançamento de três coleções de moda com produção em 12 estados do Brasil, incluindo o Ceará .

Ao O POVO, a varejista chinesa comunica que já estabeleceu parcerias com mais de 330 fábricas, incluindo unidades em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.

Destas, 213 já estão operando de acordo com o modelo de negócios da Shein, baseado na produção sob demanda.

Além disso, em comunicado, informa que já fabricou mais de quatro mil modelos desde que começou a produzir localmente.

“Para a produção local, desenvolvemos uma nova tabela de medidas de acordo com o corpo brasileiro. Isso, para nós, é muito importante pois oferecer uma boa modelagem, com diversas opções de tamanhos, reforça nosso compromisso em oferecer a beleza da moda para os nossos consumidores com preços acessíveis”, complementa Fabiana Magalhães, diretora de Produção Local da Shein Brasil.



A marca detalha que, para o lançamento das coleções, realizou análise sobre os consumidores brasileiros.