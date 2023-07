Shein vai começar a produzir peças no Rio Grande do Norte em julho

Será a primeira produção da empresa no Brasil após o compromisso firmado com o Governo Federal em abril

A empresa chinesa de e-commerce Shein vai começar neste mês de julho a produção de peças de roupa no Brasil. A fábrica está localizada na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, em parceria com a Coteminas.

O movimento faz parte de um compromisso firmado pela Shein em abril, quando a empresa afirmou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretendia trazer parte da produção para o Brasil e investir R$ 750 milhões no País nos próximos anos.

O executivo da Shein para a América Latina, Marcelo Claure, explicou após reunião com o presidente Lula e a governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), que a companhia ainda fechará parcerias com fabricantes brasileiros em outros estados para produzir peças que serão vendidas no comércio digital.

"São produtos da Shein made in Brasil para o Brasil. Nosso plano é ter 2 mil fábricas e não só fabricar para o Brasil, mas o Brasil ser uma parte importante para exportar na América Latina", disse.

Segundo o representante da varejista, as primeiras peças a serem fabricadas serão feitas de jeans, brim e malhas de algodão. A intenção é investir aproximadamente R$ 150 milhões para financiar as fábricas e treinar as equipes.

